Sota Nishiyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sota Nishiyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sota Nishiyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sota Nishiyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sota Nishiyama 19 Haziran 2004 tarihinde Kodaira, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 西山 草汰 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sota Nishiyama Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Sota Nishiyama'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sota Nishiyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sota Nishiyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sota Nishiyama şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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