Sota Nishiyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sota Nishiyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sota Nishiyama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sota Nishiyama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.