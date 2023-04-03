Sota Sasaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sota Sasaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sota Sasaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sota Sasaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sota Sasaki 19 Şubat 2005 tarihinde --, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 佐々木 奏太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sota Sasaki Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Sota Sasaki'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sota Sasaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sota Sasaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sota Sasaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sota Sasaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2023 yılında Kokushikan Univ

Sota Sasaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sota Sasaki şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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