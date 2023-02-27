Sotan Tanabe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sotan Tanabe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sotan Tanabe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sotan Tanabe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sotan Tanabe 6 Nisan 1990 tarihinde Suginami, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田邉 草民 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sotan Tanabe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imagent Inc. yapmaktadır. Sotan Tanabe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 7 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Sotan Tanabe'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Sotan Tanabe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sotan Tanabe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sotan Tanabe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sotan Tanabe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında FC Tokyo

1 Temmuz 2013 yılında CE Sabadell

30 Haziran 2015 yılında FC Tokyo

7 Ocak 2019 yılında Avispa Fukuoka

Sotan Tanabe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sotan Tanabe şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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