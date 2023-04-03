Sotaro Yamashita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sotaro Yamashita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sotaro Yamashita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sotaro Yamashita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sotaro Yamashita 7 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山下 湊太郎 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sotaro Yamashita Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Avispa Fukuoka U18 futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Sotaro Yamashita'nin Avispa Fukuoka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sotaro Yamashita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sotaro Yamashita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sotaro Yamashita şuan Avispa Fukuoka U18 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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