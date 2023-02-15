Sotirios Papagiannopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sotirios Papagiannopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sotirios Papagiannopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sotirios Papagiannopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sotirios Papagiannopoulos 5 Eylül 1990 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç,Yunanistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Σωτήρης Παπαγιαννόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sotirios Papagiannopoulos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sotirios Papagiannopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 17 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Sotirios Papagiannopoulos'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sotirios Papagiannopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sotirios Papagiannopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sotirios Papagiannopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sotirios Papagiannopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında AFC United U19

1 Ocak 2009 yılında AFC Eskilstuna

1 Ocak 2011 yılında Akropolis

31 Aralık 2011 yılında Assyriska FF

1 Ocak 2015 yılında PAOK

7 Ağu 2015 yılında Östersund

1 Temmuz 2018 yılında FC Kopenhag

17 Ağu 2020 yılında AIK

Sotirios Papagiannopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sotirios Papagiannopoulos şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Sotirios Papagiannopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsveç takımında 14 numaralı formasıyla 7 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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