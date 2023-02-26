Souaibou Marou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souaibou Marou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Souaibou Marou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Souaibou Marou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Souaibou Marou 3 Aralık 2000 tarihinde Garoua şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Souaibou Marou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Souaibou Marou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Souaibou Marou'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Souaibou Marou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Souaibou Marou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Souaibou Marou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Souaibou Marou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Coton Sport FC

19 Ocak 2023 yılında Orlando Pirates

Souaibou Marou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Souaibou Marou şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Souaibou Marou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun takımında 26 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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