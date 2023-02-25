Soufiane Bayazid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soufiane Bayazid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soufiane Bayazid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Soufiane Bayazid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Soufiane Bayazid 16 Kasım 1996 tarihinde Nezla şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Soufiane Bayazid Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Soufiane Bayazid'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Soufiane Bayazid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Soufiane Bayazid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında NRB Touggourt
1 Temmuz 2018 yılında AS Khroub
1 Eylül 2020 yılında USM Khenchela
Soufiane Bayazid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Soufiane Bayazid şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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