Soufiane Benjdida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soufiane Benjdida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soufiane Benjdida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soufiane Benjdida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soufiane Benjdida 5 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soufiane Benjdida Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Soufiane Benjdida, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Soufiane Benjdida'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Soufiane Benjdida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soufiane Benjdida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soufiane Benjdida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soufiane Benjdida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2021 yılında Raja Casablanca

Soufiane Benjdida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soufiane Benjdida şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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