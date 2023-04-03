Soufiane El Faouzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soufiane El Faouzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soufiane El Faouzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soufiane El Faouzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soufiane El Faouzi 13 Temmuz 2002 tarihinde Siegen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya,Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soufiane El Faouzi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini feel soccer GmbH yapmaktadır. Soufiane El Faouzi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Soufiane El Faouzi'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Soufiane El Faouzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soufiane El Faouzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Soufiane El Faouzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soufiane El Faouzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında SF Siegen U17

1 Temmuz 2019 yılında SF Siegen U19

1 Ağustos 2019 yılında Spfr. Siegen

1 Temmuz 2020 yılında Paderborn U19

1 Temmuz 2021 yılında SC Paderborn II

1 Temmuz 2022 yılında Düsseldorf II

Soufiane El Faouzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soufiane El Faouzi şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sportfreunde Siegen (-2020), SC Paderborn 07 (2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.