Soufiane Jazouli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soufiane Jazouli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soufiane Jazouli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soufiane Jazouli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soufiane Jazouli 8 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soufiane Jazouli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soufiane Jazouli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moghreb Tétouan futbol takımında oynamaktadır. Moghreb Tétouan takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Soufiane Jazouli'nin Moghreb Tétouan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Soufiane Jazouli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soufiane Jazouli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soufiane Jazouli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soufiane Jazouli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2022 yılında Moghreb Tétouan

Soufiane Jazouli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soufiane Jazouli şuan Moghreb Tétouan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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