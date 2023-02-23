Soufiane Jebari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soufiane Jebari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soufiane Jebari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soufiane Jebari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soufiane Jebari 24 Şubat 1995 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soufiane Jebari Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Soufiane Jebari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 15 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Soufiane Jebari'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Soufiane Jebari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soufiane Jebari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soufiane Jebari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soufiane Jebari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Damm U19

1 Temmuz 2014 yılında Girona FC B

1 Temmuz 2016 yılında Llagostera B

31 Ocak 2017 yılında Csikszereda

30 Haziran 2017 yılında Llagostera B

1 Temmuz 2017 yılında Csikszereda

1 Ocak 2020 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

15 Ekim 2020 yılında Csikszereda

Soufiane Jebari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soufiane Jebari şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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