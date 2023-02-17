Souheib Dhaflaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souheib Dhaflaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Souheib Dhaflaoui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Souheib Dhaflaoui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Souheib Dhaflaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souheib Dhaflaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Souheib Dhaflaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Souheib Dhaflaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Souheib Dhaflaoui 8 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Tunus,Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Souheib Dhaflaoui Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSM yapmaktadır. Souheib Dhaflaoui, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Souheib Dhaflaoui'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Souheib Dhaflaouiboyu ve yaşı kaç

Souheib Dhaflaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Souheib Dhaflaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Souheib Dhaflaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Souheib Dhaflaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında B.93 U19

9 Temmuz 2012 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2015 yılında Nordsjaelland

31 Ağu 2016 yılında FC Helsingör

31 Aralık 2016 yılında Nordsjaelland

31 Temmuz 2017 yılında Naestved BK

23 Temmuz 2019 yılında FC Roskilde

4 Eylül 2020 yılında B.93

1 Temmuz 2022 yılında Naestved BK

Souheib Dhaflaoui kimdir

Souheib Dhaflaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Souheib Dhaflaoui şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Handelsstadens Boldklub, Østerbro IF, Boldklubben af 1893 (-07/1992)

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Souheib Dhaflaoui nereli

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