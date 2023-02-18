Soulaimane El Bouchqali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soulaimane El Bouchqali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soulaimane El Bouchqali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soulaimane El Bouchqali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soulaimane El Bouchqali 2 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soulaimane El Bouchqali Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Feature yapmaktadır. Soulaimane El Bouchqali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Soulaimane El Bouchqali'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Soulaimane El Bouchqali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soulaimane El Bouchqali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soulaimane El Bouchqali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soulaimane El Bouchqali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında FAR Reserve

1 Ağu 2022 yılında FAR Rabat

Soulaimane El Bouchqali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soulaimane El Bouchqali şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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