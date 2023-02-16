Souleyman Doumbia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souleyman Doumbia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Souleyman Doumbia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Souleyman Doumbia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Souleyman Doumbia 24 Eylül 1996 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Souleyman Doumbia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Qigsports yapmaktadır. Souleyman Doumbia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 8 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Souleyman Doumbia'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Souleyman Doumbia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/doumbia_sk/

Souleyman Doumbia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Souleyman Doumbia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Souleyman Doumbia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Souleyman Doumbia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2013 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2015 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2016 yılında Bari

31 Ocak 2017 yılında Vicenza

30 Haziran 2017 yılında Bari

9 Temmuz 2017 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2018 yılında Bari

1 Temmuz 2018 yılında Grasshoppers

15 Ocak 2019 yılında Rennes

31 Ocak 2020 yılında Angers SCO

30 Haziran 2020 yılında Rennes

8 Temmuz 2020 yılında Angers SCO

Souleyman Doumbia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Souleyman Doumbia şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Souleyman Doumbia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paris Saint-Germain (2009-2015)

Fildişi Sahili takımında 22 numaralı formasıyla 24 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Fildişi Sahili U23 takımında 3 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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