Souleymane Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souleymane Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Souleymane Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Souleymane Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Souleymane Cisse 8 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Souleymane Cisse Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TEAM MANAGEMENT yapmaktadır. Souleymane Cisse, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Souleymane Cisse'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Souleymane Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Souleymane Cisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Souleymane Cisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Souleymane Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında RC Lens B

1 Temmuz 2022 yılında Clermont Foot

Souleymane Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Souleymane Cisse şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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