Souleymane Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souleymane Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Souleymane Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Souleymane Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Souleymane Cisse 1 Ocak 1999 tarihinde Diatakounda şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Souleymane Djimou Cissé şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Souleymane Cisse Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBACK yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Souleymane Cisse'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Souleymane Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Souleymane Cisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Souleymane Cisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Souleymane Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2019 yılında Celta Vigo B

27 Ocak 2021 yılında Arenteiro

30 Haziran 2021 yılında Celta Vigo B

27 Temmuz 2021 yılında Quevilly Rouen

13 Ağustos 2022 yılında Gornik Leczna

Souleymane Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Souleymane Cisse şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Souleymane Cisse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal U20 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.