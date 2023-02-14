Souleymane Diaby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souleymane Diaby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Souleymane Diaby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Souleymane Diaby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Souleymane Diaby 8 Ekim 1999 tarihinde Divo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Souleymane Diaby Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEM Management yapmaktadır. Souleymane Diaby, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Souleymane Diaby'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Souleymane Diaby Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Souleymane Diaby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Souleymane Diaby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Souleymane Diaby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında AS Denguélé

20 Eylül 2017 yılında SC Gagnoa

3 Temmuz 2021 yılında FC Winterthur

Souleymane Diaby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Souleymane Diaby şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Souleymane Diaby Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olympic Sport Abobo

Fildişi Sahili U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Fildişi Sahili U17 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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