Souleymane Diarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souleymane Diarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Souleymane Diarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Souleymane Diarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Souleymane Diarra 30 Ocak 1995 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Souleymane Diarra Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Léandre Chouya yapmaktadır. Souleymane Diarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Souleymane Diarra'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Souleymane Diarra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/souleymane188/

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Souleymane Diarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Souleymane Diarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Souleymane Diarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Souleymane Diarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2013 yılında AS Real Bamako

12 Ocak 2015 yılında Wydad AC

26 Ağu 2015 yılında Újpest FC

29 Ağu 2017 yılında Lens

30 Haziran 2018 yılında Újpest FC

1 Temmuz 2018 yılında Lens

2 Ağu 2019 yılında Gaziantep FK

7 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2021 yılında Pau FC

15 Temmuz 2021 yılında Guingamp

Souleymane Diarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Souleymane Diarra şuan Guingamp takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Souleymane Diarra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali takımında 12 numaralı formasıyla 29 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Mali U23 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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