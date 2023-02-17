Souleymane Kone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souleymane Kone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Souleymane Kone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Souleymane Kone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Souleymane Kone 1 Mayıs 1996 tarihinde Grand-Bassam şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Souleymane Koné şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Souleymane Kone Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Souleymane Kone, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Souleymane Kone'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Souleymane Kone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Souleymane Kone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Souleymane Kone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Souleymane Kone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında CSKA-Sofia U19

10 Şubat 2015 yılında Ararat Yerevan

28 Ekim 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Djurgården

10 Ocak 2018 yılında Dunajska Streda

30 Haziran 2019 yılında Djurgården

1 Temmuz 2019 yılında KVC Westerlo

26 Ocak 2021 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında SKN St. Pölten

Souleymane Kone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Souleymane Kone şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ASPIRE Football Academy, Qatar

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.