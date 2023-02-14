Soumaila Bakayoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soumaila Bakayoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Soumaila Bakayoko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Soumaila Bakayoko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Soumaila Bakayoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soumaila Bakayoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soumaila Bakayoko

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soumaila Bakayoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soumaila Bakayoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soumaila Bakayoko 26 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soumaila Bakayoko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGBEVE KSPORTS yapmaktadır. Soumaila Bakayoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Soumaila Bakayoko'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Soumaila Bakayokoboyu ve yaşı kaç

Soumaila Bakayoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Soumaila Bakayoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Soumaila Bakayoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soumaila Bakayoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Stade d'Abidjan

1 Temmuz 2019 yılında SOL FC d'Abobo

18 Şubat 2021 yılında Anwar Al-Abyar

1 Ağu 2021 yılında Al-Hilal B.

1 Temmuz 2022 yılında Neuchâtel Xamax

Soumaila Bakayoko kimdir

Soumaila Bakayoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soumaila Bakayoko şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Soumaila Bakayoko nereli

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