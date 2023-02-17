Soumaila Diabate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soumaila Diabate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soumaila Diabate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soumaila Diabate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soumaila Diabate 22 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Mali uyrukludur.Gerçek adı da Soumaïla Diabaté şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soumaila Diabate Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soumaila Diabate, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Soumaila Diabate'nin FC Liefering ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Soumaila Diabate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soumaila Diabate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soumaila Diabate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soumaila Diabate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında RB Salzburg

2 Ocak 2023 yılında FC Liefering

30 Haziran 2023 yılında RB Salzburg

Soumaila Diabate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soumaila Diabate şuan FC Liefering takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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