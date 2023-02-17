Soumaila Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soumaila Ouattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Soumaila Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Soumaila Ouattara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Soumaila Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soumaila Ouattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soumaila Ouattara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soumaila Ouattara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soumaila Ouattara 4 Temmuz 1995 tarihinde Bobo-Dioulasso şehrinde doğmuştur.  Burkina Faso uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soumaila Ouattara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Eleven LTD yapmaktadır. Soumaila Ouattara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 22 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Soumaila Ouattara'nin Hobro IK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soumaila Ouattaraboyu ve yaşı kaç

Soumaila Ouattara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soumaila Ouattara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Soumaila Ouattara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soumaila Ouattara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında ASF Bobo

1 Temmuz 2015 yılında SO Armée

1 Temmuz 2016 yılında Rahimo FC

14 Eylül 2017 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2018 yılında Rahimo FC

5 Şubat 2021 yılında Raja Casablanca

28 Ağu 2021 yılında FUS Rabat

16 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

22 Ekim 2022 yılında Hobro IK

Soumaila Ouattara kimdir

Soumaila Ouattara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soumaila Ouattara şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Soumaila Ouattara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Burkina Faso takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Soumaila Ouattara nereli

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