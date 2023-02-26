Souradjou Alhassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souradjou Alhassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Souradjou Alhassan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Souradjou Alhassan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Souradjou Alhassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souradjou Alhassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Souradjou Alhassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souradjou Alhassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Souradjou Alhassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Souradjou Alhassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Souradjou Alhassan 10 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Nijer uyrukludur.Gerçek adı da Souradjou Rayies Alhassan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Souradjou Alhassan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wimbi Foot yapmaktadır. Souradjou Alhassan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 10 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Souradjou Alhassan'nin Karela United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Souradjou Alhassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Souradjou Alhassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Souradjou Alhassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Souradjou Alhassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında UniStar SA

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında Condeixa

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

10 Kasım 2021 yılında Karela United

Souradjou Alhassan kimdir

Souradjou Alhassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Souradjou Alhassan şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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Souradjou Alhassan nereli

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