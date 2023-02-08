Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sousa 27 Kasım 1994 tarihinde Olivedos şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Van Basty Sousa e Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sousa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Flashforward, S.L. yapmaktadır. Sousa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sousa'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Campinense-PB

1 Ocak 2013 yılında Brasília-DF

1 Ocak 2015 yılında Comercial-MS

1 Ocak 2016 yılında Democrata-MG

12 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor

1 Haziran 2017 yılında Barra FC-SC

20 Aralık 2017 yılında Brasil-RS

18 Şubat 2021 yılında Mirassol-SP

29 Eylül 2021 yılında Brasil-RS

20 Ocak 2022 yılında Chapecoense

22 Temmuz 2022 yılında Vila Nova FC

Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sousa şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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