Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Souza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Souza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Souza 8 Mart 1988 tarihinde Posse şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Elierce Barboza de Souza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Souza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Souza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Souza'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Souza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/souza0808/

Souzaboyu ve yaşı kaç

Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Souza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Souza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Souza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2008 yılında Palmeiras U20

1 Aralık 2008 yılında Bandeirante-DF

1 Ocak 2009 yılında Palmeiras

1 Temmuz 2010 yılında Ponte Preta

1 Aralık 2010 yılında Palmeiras

1 Ocak 2011 yılında São Caetano

1 Kasım 2011 yılında Palmeiras

1 Ocak 2012 yılında Náutico

1 Aralık 2012 yılında Palmeiras

1 Haziran 2013 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2013 yılında Palmeiras

1 Ocak 2014 yılında Cruzeiro

13 Haziran 2014 yılında Santos FC

31 Aralık 2014 yılında Cruzeiro

29 Ocak 2015 yılında EC Bahia

30 Kasım 2015 yılında Cruzeiro

1 Şubat 2016 yılında Cerezo Osaka

31 Aralık 2016 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2017 yılında Cerezo Osaka

14 Ocak 2020 yılında Ettifaq FC

31 Ocak 2022 yılında Khor Fakkan

22 Temmuz 2022 yılında Náutico

Souza kimdir

Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Souza şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Souza nereli

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