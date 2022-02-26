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Şovenizm ne demek, TDK'ya göre Şovenizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şovenizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şovenizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şovenizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şovenizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şovenizm ne demek, TDK'ya göre Şovenizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şovenizm ne demek? Şovenizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şovenizm kelimesi. Peki şovenizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şovenizm nedir, şovenizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ŞOVENİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şovenizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Şovenizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre şovenizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendi ulusunu öne çıkararak değişik ırk ve uluslar arasında düşmanlık yaratmayı amaçlayan ve bu yolda kışkırtmada bulunan aşırı akım

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