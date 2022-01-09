Sovyetler Birliği döneminde jeologlar yanlışlıkla oluşturmuştu! Türkmenistan Cumhurbaşkanı 'Cehennem Kapısı' için "Ateşi söndürün" talimatı verdi!

Sovyetler Birliği zamanında jeologların çalışmaları sırasında yanlışlıkla oluşan kraterin ateşi 1971'den beri yanmaya devam ediyor.

İnsanlar tarafından Cehennem Kapısı olarak da bilinen krater, turistlerin yoğun ilgisini çektiği noktalardan biri. Bunun zıttı olarak Türkmenistan'ın önemli yeraltı kaynakları yıllardır heba oluyor.

"ATEŞİ SÖNDÜRÜN" TALİMATI VERİLDİ

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu toplantısında Derveze bölgesinde yıllardır çok miktarda gazın yandığını ve bunun sonucunda doğanın ve insanların sağlığının olumsuz seyrettiğini açıkladı.

ÜLKE KAYNAKLARI HEBA OLUYOR

Derveze'de ülkenin yarına olacak önemli kaynakların yok olduğunu dile getiren Berdimuhamedov, hükûmete haber vererek harekete geçti. Bilim insanları ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki uzman isimlerle bir araya gelinerek yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.