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Sovyetler Birliği döneminde jeologlar yanlışlıkla oluşturmuştu! Türkmenistan Cumhurbaşkanı 'Cehennem Kapısı' için "Ateşi söndürün" talimatı verdi!

Jeologların çalışmaları sırasında yanlışlıkla oluşan krater yıllardır ülke kaynaklarını yakıp yok etmeye devam ediyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ise, insanlar tarafından ‘Cehennemin Kapısı’ olarak da bilinen bu gaz kraterinin söndürülmesi için talimat verdi.

Sovyetler Birliği döneminde jeologlar yanlışlıkla oluşturmuştu! Türkmenistan Cumhurbaşkanı 'Cehennem Kapısı' için "Ateşi söndürün" talimatı verdi!

Sovyetler Birliği zamanında jeologların çalışmaları sırasında yanlışlıkla oluşan kraterin ateşi 1971'den beri yanmaya devam ediyor.

İnsanlar tarafından Cehennem Kapısı olarak da bilinen krater, turistlerin yoğun ilgisini çektiği noktalardan biri. Bunun zıttı olarak Türkmenistan'ın önemli yeraltı kaynakları yıllardır heba oluyor.

Sovyetler Birliği döneminde jeologlar yanlışlıkla oluşturmuştu! Türkmenistan Cumhurbaşkanı 'Cehennem Kapısı' için

"ATEŞİ SÖNDÜRÜN" TALİMATI VERİLDİ

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu toplantısında Derveze bölgesinde yıllardır çok miktarda gazın yandığını ve bunun sonucunda doğanın ve insanların sağlığının olumsuz seyrettiğini açıkladı.

Sovyetler Birliği döneminde jeologlar yanlışlıkla oluşturmuştu! Türkmenistan Cumhurbaşkanı 'Cehennem Kapısı' için

ÜLKE KAYNAKLARI HEBA OLUYOR

Derveze'de ülkenin yarına olacak önemli kaynakların yok olduğunu dile getiren Berdimuhamedov, hükûmete haber vererek harekete geçti. Bilim insanları ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki uzman isimlerle bir araya gelinerek yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.

Sovyetler Birliği döneminde jeologlar yanlışlıkla oluşturmuştu! Türkmenistan Cumhurbaşkanı 'Cehennem Kapısı' için

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