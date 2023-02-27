Soya Fujiwara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soya Fujiwara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soya Fujiwara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soya Fujiwara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soya Fujiwara 9 Eylül 1995 tarihinde ---, Yamaguchi şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 藤原 奏哉 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soya Fujiwara Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K Nagata yapmaktadır. Soya Fujiwara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Soya Fujiwara'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Soya Fujiwara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soya Fujiwara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soya Fujiwara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soya Fujiwara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Gir. Kitakyushu

9 Ocak 2021 yılında Albirex Niigata

Soya Fujiwara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soya Fujiwara şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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