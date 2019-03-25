Soyer sanayicilerin sorunlarını dinledi

EGE Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) meclis toplantısına katılan CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, sanayicilerin sorularını yanıtladı. Teknik konularla ilgili zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Soyer,"Ankara'da ve İstanbul'da CHP'nin adayları kazanırsa kentin dinamiklerini öğrenmek için zamana ihtiyacı olacak. Oysa İzmir'de 15 yıllık bir hafıza var. Ben zaman kaybetmeyeceğim. Sorunları çözmek uzun yıllar sürmez" dedi.

EBSO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Seçime sayılı günler kala sanayicilerle bir araya gelen Soyer, göreve gelmeleri halinde 1 Nisan'dan itibaren geniş bir proje yelpazesi içinde çalışacaklarını söyleyerek, İzmir'in yaşanabilir ve aynı zamanda yatırım yapılabilir bir kent olabileceğini dile getirdi. Kentteki refahı büyüterek bu refahı adil paylaştırmayı hedeflediğini belirten Soyer, üretimi arttırmak için bir koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Kentteki organize sanayi bölgeleri (OSB) ile birlikte fabrika ve limanları ziyaret ettiğini anlatan Soyer şunları söyledi:

"Gezdiğim yerlerde göğsümüzü kabartan tablolarla karşılaştık. İzmir Atatürk OSB'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul gurur vericiydi. Bizim belediye olarak asli görevimiz yatırım için alan açmak olacak. Ekonomik krizler ve benzeri olumsuz koşula rağmen, arazi bulamadığı için yatırım yapamayan sanayiciler var. Bizim görevimiz yatırım alanı açmak olmalı. Bir başka görevimiz ürünlerin, yarattığınız markaların dünyayla buluşmasına destek olmak. Adnan Menderes Havalimanı'nın hub haline gelmesi ve limanının revizyonu için işbirliğini geliştireceğiz. İzmir Akdeniz çanağındaki ticaret hacminin yüzde 30'unu yapan bir şehir."

TARIM ÜRÜNLERİNDE DÖNÜŞÜM

Tunç Soyer, Kemeraltı'nın İzmir'in kalbi olduğunu belirterek, dünyanın en eski açık hava alışveriş merkezlerinden biri olan Kemeraltı'nın daha fazla canlandırılabileceğini söyledi. Kırsal kalkınmanın İzmir'in önceliklerinden biri olduğunu belirten Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce başlattığı kırsal kalkınma projesi var. Bu projenin çapını ve hedeflerini genişleterek Türkiye'ye örnek bir tarım politikasını hayata geçireceğiz. Tarım ile sanayinin buluşturulması için yapılacaklar var. Ürünün raf ömrünü uzatmalıyız. Mandalina 10 yıl öncesine kadar ağaçtan toplanan bir üründü. 10 yılda bunun için sayısız girişimde bulunduk. Tarım ürünlerini mutlaka sanayi ürünlerine dönüştürmek zorundayız. Dünyadaki eğilim de böyle. Mandalinanın kuruşunu 6.5 liradan ihraç ettik. Tarım, turizm, sanayi gibi alanlarda üretimi arttırmanın kanallarını açmak zorundayız" diye konuştu.

'TURİZMDE ZAVALLI BİR NOKTADAYIZ'

Girişimcinin önüne çıkan bürokrasi engelinin ortak irade ile aşılabileceğini belirten Soyer, "İzmir'in yatırımcılarının daha çok yatırım yapmasının önünü açacağız. İzmir'deki genç işsizlik rakamları bizim için üzüntü verici. Turizmde zavallı bir noktadayız. Gelen turist Bergama'ya, Efes'e gidiyor. Liman'dan Kadifekale'ye çıkan bir güzergah hayal edin. Birçok yerde mucize yaratmamız gerekmiyor. Potansiyeli görünür kılıp öne çıkararak kentin refahını yükseltmek mümkün. Uluslararası organizasyonlara talip olacağız. Expo'yu bu sefer almak mümkün. İzmir'i dünya tanımıyor. Tanıttıkça, gücünün, potansiyellerinin ortaya çıktığını göreceğiz. İzmir bir dünya kenti olacak. Dünyanın en iyi bilinen 100 marka kentinden biri olacak. Bu bir hayal değil. İzmir yüksek teknolojiye ev sahipliği yapabilir. Yüksek teknolojiyi üreten sağlık sektörünü hayata geçirebiliriz" dedi.

KARŞIYAKA YALI'DA KAT SORUNU

Çok Amaçlı İnşaat Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Hakkı Attaroğlu'nun, Karşıyaka Yalı'daki birçok yapıda, binaların yenilenmesi konusunda sıkıntılar yaşandığını ve bunların çözümünde neler yapılabileceği şeklinde sorusuna ise, Soyer şöyle yanıt verdi:

"Ankara'da ve İstanbul'da CHP'nin adayları kazanırsa kentin dinamiklerini öğrenmek için zamana ihtiyacı olacak. Oysa İzmir'de 15 yıllık bir hafıza var. Ben zaman kaybetmeyeceğim. En hızlı şekilde bu sorunu da çözmeye çalışırız. Öncelik vatandaşın memnuniyeti. Biz sizin adınıza o koltuğa oturacağız. Teknik detayı bilmiyorum, öğrenirim. Ama sorunu çözmek uzun yıllar sürmez."

'BALIK ÇİFTLİĞİNE DEĞİL YERİNE KARŞIYIM'

Et, Balık ve Su Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Nedim Anbar'ın balık çiftliklerinin kontrolü konusunda nasıl bir tutum izleyeceğini sorması üzerine Tunç Soyer, "Daha önce de söylemiştim, körfez kimsenin babasının çiftliği değil. Bu coğrafyaya sahip çıkacağız. Orkinos çiftliğine karşı olmamın sebepleri var. Bölgeyi yanlış buluyorum. Sığacık'ta yapılmasına karşıyım. Balık çiftlikleri daha ucuz ve bol miktarda balık sağlıyor. Bunu çok değerli buluyorum ama yer seçiminde doğru karar verilmeli. 8 yıllık bir hukuki süreç sonunda o noktadan gitmeleri gerektiğine dair kararı aldık ama balık çiftliklerinin taşınmasını sağlayamadık. Hukuk herkes için hukuktur. Orkinos çiftliklerine değil sadece yerinin yanlış olmasına karşıyım. Çünkü Sığacık kapalı bir körfezdir. Orada yapılması doğru değil, daha açıkta yapılmalıdır" dedi. Anbar bu yanıtın üzerine Soyer'in göreve gelmesi halinde yanlış bilgilerini düzeltmek için onunla çiftlikte özel görüşmeyi teklif etti.

TRAMVAY VE İZBAN'DA REVİZE

Meclis üyelerinin trafik ve ulaşımla ilgili de sorularını yanıtlayan Soyer, projesi hazır olan Çiğli tramvayını revize edeceklerini belirterek "Çiğli Tramvayı'nın Atatürk OSB'ye girmesi lazım. Orada çalışan işçiler ulaşımla ilgili sorunlar yaşıyor. Ayrıca Menderes'e İZBAN hattının durağını yapacağız. Trafikle ilgili sonsuz çare var. Körfezin kullanımını 4.5 kat arttıracağız. Sefer sayılarını arttırıp iki yeni feribot alıyoruz. Üç noktada hemen yeraltına alıyoruz trafiği. Karşıyaka vapur iskelesi önü, Alsancak Garı önü ve Basmane'de bu trafik düzenlemesini hemen hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Körfez temizliği konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut projelerinin sürdürüleceğini anlatan Soyer, bütçesinin hazır olduğunu belirterek, "90 ayrı noktada körfeze akan suyun temizlenerek gelmesi lazım. Denizin kirlenmesine izin vermemeliyiz. İnciraltı Konak arasında atık transfer kanalı var. Zaman zaman taşma yaşanıyor. İnciraltı'na paket arıtma tesisi yaparak o kanalı rahatlatacağız. 200 milyon liralık bir bütçesi olan navigasyon kanalı var. Bu projeleri biraz daha çalışmamız gerekiyor. Acele etmek istemiyorum. Projeler hazır ama etüt edilmeli. Parası hazır ancak bilimsel çekinceler nedeniyle incelemeler yapılacak." dedi.

'BENDEN HAMASET YAPMAMI BEKLEMEYİN'

Sanayicinin katı atık bedelleri nedeniyle yaşadığı sıkıntıların hatırlatılması üzerine Tunç Soyer, sorunun çözümü için çalışacağını belirterek, "Bu sorunu çözmek istiyorum ama yasal mevzuatın ne kadar imkan tanıyacağını bilmiyorum. Benim işim sizin yatırımınızı kolaylaştırmak. İzmir'e kale derler, demokrasinin, cumhuriyetin kalesi. İzmir aslında fabrikalarıyla kaleyi örmüş. Atatürk OSB'yi gezince bu kentin bilmediğim bir yanını gördüm. Bizim işimiz İzmir'in yatırım olanaklarını geliştirmek. Niçin suya en yüksek ücreti ödüyorsunuz? İradem niyetim bu yönde ama görmem lazım. Benden hamaset yapmamı beklemeyiniz" dedi.

TÜRKİYE İŞ YAPILABİLECEK ÜLKELER SIRALAMASINDA 34'ÜNCÜ

Meclis toplantısının devamında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2019 yılında iş yapılabilecek en iyi ülkelerle ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi. Yıllık büyüme ile birlikte açıklanan mili gelirin 2018'de 784 milyar dolara, kişi başı milli gelirin ise 9.633 dolara gerilediğini ifade eden Yorgancılar, "Orta yüksek gelir grubundayız. 12 bin doları gördüğümüz 2013 ve 2014 yılından ve tabi ki yüksek gelirli ülkeler grubundan giderek uzaklaşıyor, giderek ayrışıyoruz. Peki nasıl yaklaşabiliriz? Tabi ki, tükettiğinden daha fazla üreterek, tarımda, sanayide her bir sektörde geleceğin teknolojilerini takip ederek, katma değerli üreterek, çocuklarımızı nitelikli bireyler olarak yetiştirerek yol alabiliriz" dedi. Avrupa'da iş yapan firmaların çatı örgütünce yapılan çalışmayı aktaran Yorgancılar, "Dünya Bankası iş yapma kolaylığı ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün uluslararası kabul görmüş endekslerine dayanan analize göre; iş yapılabilecek ülkeler listesinin başında kuzey ülkeleri yer alıyor. Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya, bunu İngiltere, İsviçre ve Almanya izliyor. Türkiye ise 46 ülke içinde 38. sıradan 34. sıraya yükselmiştir. Ülkemizin, dışarıda ne kadar çok iş yapılabilir imajını yükletirsek, o kadar çok istihdama da bir anlamda katkı sağlamış oluruz" diye konuştu.

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DHA