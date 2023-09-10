Soyer, TransAnatolia Rally Raid ödül törenine katıldı

Ralli sporunun Türkiye'deki en önemli organizasyonlarından TransAnatolia Rally Raid şampiyonları 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda kupalarını aldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Soyer, TransAnatolia Rally Raid ödül törenine katıldı

Ralli sporunun Türkiye'deki en önemli organizasyonlarından TransAnatolia Rally Raid şampiyonları 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda kupalarını aldı. Bu yıl 13 ülkeden 122 yarışmacının 83 araç ile yarıştığı ve Samsun'da başlayıp İzmir'de son bulan TransAnatolia Rally Raid ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Türkiye'deki en önemli ralli organizasyonlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid, bu yıl 2-9 Eylül tarihleri arasında 13. kez düzenlendi. Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan ve Kurtuluş Savaşı'nın izlerinden giden bu yılki yarışın parkuru Samsun'dan İzmir'e yapıldı.

Enduro sınıfı arazi motosikletleri, 4x4 ve 6x6 arazi araçları ile buggy adı verilen çöl yarışları için geliştirilmiş özel yarış araçlarının ayrı klasmanlarda bir arada yol dışı etaplarda yarıştığı organizasyona, aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katıldı. 122 yarışmacının 44'ünü yabancı yarışçıların oluşturduğu TransAnatolia'da bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden de katılım oldu. Yarışın bitişi ise 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda oldu.

"Çok heyecan verici"

Ödül törenine katılan ve Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde kazanan sporculara ödüllerini veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çok heyecan verici bir proje olarak TransAnatolia beni de sarıp sarmaladı, 7 günde 2 bin 350 kilometreye yakın bir mesafe. Olağanüstü büyük bir organizasyon, bir spor projesinin yanı sıra aynı zamanda kültür aktivitesi, bir tarih belgeseli oluşturmuşsunuz. Biz de geçtiğimiz yıl Afyon'dan başlayarak Büyük Taarruz'un izinden Çiğiltepe'yi yürüyerek geçmiştik. İzmir kurtuluşun ve kuruluşun şehri. Büyük Taarruz bittiğinde, zaferle sonuçlandığında aynı zamanda barışın ilk günü başlamış. Bu topraklarda 100 yıldır barış içinde yaşıyorsak o büyük zafere borçluyuz. İzmir'i bu güzel hikayenin içine dahil etmişsiniz, seneye yeniden TransAnatolia'ya ev sahipliği yapmak istiyoruz, emek veren herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

"Büyük emek harcıyorlar"

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ve TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen'in açılış konuşmalarıyla başlayan ödül töreninde konuşan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkan Vekili Nisa Ersoy "Biz birçok uluslararası spor organizasyonu yapan bir federasyonuz. Ancak burada TransAnatolia'yı diğer organizasyonlardan ayıran en önemli özellik, ülkemizin bütün tarihi güzelliklerini rotalarına alarak ülkemizi yerli ve yabancı sporculara tanıtmak için çok büyük emek harcıyorlar, bu anlamda kendilerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Tunç Soyer, motosiklet kategorisinde ilk üçe giren yarışmacılarına ödüllerini verdi. Yamaha takımından Andoralı sporcu Pol Tarres 16 saat 10 dakika 10 saniye ile birinci, Yamaha takımından İtalyan Alessandro Botturi ise 16 saat 21 dakika 17 saniye ile ikinci, Aprilla takımından İtalyan sporcu Jacopo Cerutti 16 saat 23 dakika ile üçüncü oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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