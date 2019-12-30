Soyguncu altın küpeleri yuttu
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir soyguncu, girdiği kuyumcuda 13 bin sterlin değerindeki küpeleri yutarak kaçtı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir soyguncu, girdiği kuyumcuda 13 bin sterlin değerindeki küpeleri yutarak kaçtı.
Londra'da bir kuyumcuya giren soyguncu, 13 bin sterlin değerindeki küpeleri çalmak için akıllara durgunluk veren bir yöntem denedi. Küpeleri yutan soyguncu, iki elmas yüzüğü de parmaklarına takıp mağazadan ayrıldı. Soyguncunun kimliği henüz belirlenemezken, güney aksanıyla konuştuğu belirtildi.
Kaynak: İHA
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