Söyledikleri herkesi alarma geçirdi! Oysa gerçek çok farklıydı Adana'da siyanür içtiğini söyleyerek ihbarda bulunan bir kişinin, özel kıyafet giyen AFAD ekibi tarafından yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi.

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Adana Seyhan'nın Obalar Caddesi'nde bir adam, sağlık ekiplerini aradı ve siyanür içtiğini söyleyip yardım istedi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.B'nin siyanür içmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, durumu Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine bildirdi. AFAD EKİPLERİ GÜVENLİ ALAN OLUŞTURDU Olay yerine gelen AFAD ekipleri, H.B'nin bulunduğu yeri terk etmemesi ve çevredekilere yaklaşmaması uyarısında bulunarak güvenli alan oluşturdu. Kimyasal maddelere karşı korunaklı kıyafet giyen AFAD görevlisi, ölçüm cihazıyla yaptığı kontrolde H.B'nin alkol aldığını tespit etti. Olay yerine yakın bir yerde oturduğu belirlenen H.B, evine gönderildi. Etiketler : adana, afad, seyhan, Siyanür



