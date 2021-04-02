Söylemesem Olmaz CANLI İZLE 2 Nisan Cuma| BEYAZ TV CANLI İZLE YOUTUBE
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan geniş izleyici kitlesine sahip magazin programı Söylemesem Olmaz hafta içi her gün saat 13.15'te izleyici karşısına geçiyor. 2 Nisan Cuma günü Söylemesem Olmaz programını canlı izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz...
Beyaz TV'de yayınlanan, Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun sunuculuğunu üstlendiği fenomen program "Söylemesem Olmaz" hafta içi her gün saat 13.15'de ekranlara gelmekte. Söylemesem Olmaz'ın önceki bölümünü ve canlı programını izlemek için haberimizdeki linklere tıklayabilirsiniz.
SÖYLEMESEM OLMAZ 1 NİSAN PERŞEMBE FULL İZLE YOUTUBE 2021