Söylemesem Olmaz CANLI İZLE 2 Nisan Cuma| BEYAZ TV CANLI İZLE YOUTUBE Beyaz TV ekranlarında yayınlanan geniş izleyici kitlesine sahip magazin programı Söylemesem Olmaz hafta içi her gün saat 13.15'te izleyici karşısına geçiyor. 2 Nisan Cuma günü Söylemesem Olmaz programını canlı izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz...

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