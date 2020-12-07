Arnavutköy'deki taş ocağında göçük: 2 ölüMetin Tokat kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Metin Tokat hangi takımı tutuyor, TFF'de görevi ne?Hacı Hikmet Tuzkaya kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?KYK burs ve krediler ne zaman yatacak 2020? KYK burs ve krediler Eylül, Ekim, Kasım ödenecek mi?İnaktif aşı nedir? Ne demek? | İnaktif aşı özellikleri , yan etkileri | Faz 1, Faz 2, Faz 3 ne demek?Muhammed Hikmet Tuzkaya hayatını kaybettiOyuncu Zeynep Elçin'in yardım çığlığı sonunda sonuç buldu! Eski eşi Hüseyin Yiğit hapis cezasına çarptırıldı!2022 Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi hangi kanalda ve saat kaçta?Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Ali Palabıyık düdük asacakKYK taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK taahhütname onayı son gün ne zaman 2020?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Bitti mi? Yayından kaldırıldı mı? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Bitti mi? Yayından kaldırıldı mı? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Magazin gündeminin nabzını tutan Beyaz TV ekranlarının sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın yayın saatinde ekranlarda yer almaması programın takipçilerini meraklandırdı. Bir çok seyirci Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Bitti mi? Yayından kaldırıldı mı? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularını araştırmaya başladı.

Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Bitti mi? Yayından kaldırıldı mı? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Bitti mi? Yayından kaldırıldı mı? Saat kaçta? Sunuculuğunu Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin üstlendiği magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın her zamanki saatinde ekranlarda yer almaması izleyenlerin akıllarını karıştırdı. Söylemezsem Olmaz takipçileri Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Bitti mi? Yayından kaldırıldı mı? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularını araştırmaya başladı.

Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Bitti mi? Yayından kaldırıldı mı? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SÖYLEMEZSEM OLMAZ BUGÜN NEDEN YOK? YAYINDAN KALDIRILDI MI? SAAT KAÇTA?

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan magazin programı 'Söylemezsem Olmaz' yayın saatinde değişikliğe gitti.

Hafta içi her sabah 09:00'da canlı olarak ekrana gelen Söylemezsem Olmaz 7 Aralık Pazartesi'den itibaren öğleden sonra saat 13:15'te izleyici ile buluşacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Seren Serengil "Bugünden itibaren sizlerin de istekleri doğrultusunda artık Söylemezsem Olmaz 13.15’te hem daha da fazla birlikte olacağız hem de size sürprizim var." ifadelerini kullandı. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT