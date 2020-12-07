Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Bitti mi? Yayından kaldırıldı mı? Saat kaçta? Sunuculuğunu Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin üstlendiği magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın her zamanki saatinde ekranlarda yer almaması izleyenlerin akıllarını karıştırdı. Söylemezsem Olmaz takipçileri Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Bitti mi? Yayından kaldırıldı mı? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularını araştırmaya başladı.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ BUGÜN NEDEN YOK? YAYINDAN KALDIRILDI MI? SAAT KAÇTA?

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan magazin programı 'Söylemezsem Olmaz' yayın saatinde değişikliğe gitti.

Hafta içi her sabah 09:00'da canlı olarak ekrana gelen Söylemezsem Olmaz 7 Aralık Pazartesi'den itibaren öğleden sonra saat 13:15'te izleyici ile buluşacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Seren Serengil "Bugünden itibaren sizlerin de istekleri doğrultusunda artık Söylemezsem Olmaz 13.15’te hem daha da fazla birlikte olacağız hem de size sürprizim var." ifadelerini kullandı.