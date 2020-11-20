Söylemezsem Olmaz CANLI İZLE 20 Kasım Cuma | Beyaz TV izle
Magazin dünyasının en çok izlenen ve en çok konuşulan programı 'Söylemezsem Olmaz', Cuma günü de bomba gibi içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Programı canlı takip etmek isteyen magazin severler, 'Söylemezsem Olmaz CANLI İZLE' başlığı ile araştırmalar yapıyor. İşte , Söylemezsem Olmaz CANLI İZLE 20 Kasım Cuma | Beyaz TV izle...
Magazin dünyasının en çok izlenen ve en çok konuşulan programı 'Söylemezsem Olmaz', Cuma günü de bomba gibi içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Programı canlı takip etmek isteyen magazin severler, 'Söylemezsem Olmaz CANLI İZLE' başlığı ile araştırmalar yapıyor. İşte , Söylemezsem Olmaz CANLI İZLE 20 Kasım Cuma | Beyaz TV izle...
SÖYLEMEZSEM OLMAZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Söylemezsem Olmaz" dopdolu içeriği ve yepyeni kadrosuyla magazin gündemini belirlemeye devam ediyor.
Seren Serengil ve Bircan Bali "Söylemezsem Olmaz" hafta içi her gün 09.00’da Beyaz TV'de!
20 Kasım 2020 Cuma Beyaz TV yayın akışı
08:00 Beyaz Ana Haber
09:00 Söylemezsem Olmaz
11:00 Hayatta Her Şey Var
13:00 Zengin Kız Fakir Oğlan
15:45 Kurtlar Vadisi Pusu
18:30 Beyaz Ana Haber
19:30 Sinema
21:15 Diriliş Ertuğrul
23:30 Dinamit
01:15 Sinema
03:15 Kurtlar Vadisi Pusu
05:30 Kur'an-ı Kerim Cüz
06:15 Zengin Kız Fakir Oğlan