Magazin dünyasının en çok izlenen ve en çok konuşulan programı 'Söylemezsem Olmaz', Cuma günü de bomba gibi içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Programı canlı takip etmek isteyen magazin severler, 'Söylemezsem Olmaz CANLI İZLE' başlığı ile araştırmalar yapıyor. İşte , Söylemezsem Olmaz CANLI İZLE 20 Kasım Cuma | Beyaz TV izle...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

"Söylemezsem Olmaz" dopdolu içeriği ve yepyeni kadrosuyla magazin gündemini belirlemeye devam ediyor.

Seren Serengil ve Bircan Bali "Söylemezsem Olmaz" hafta içi her gün 09.00’da Beyaz TV'de!

20 Kasım 2020 Cuma Beyaz TV yayın akışı

08:00 Beyaz Ana Haber

09:00 Söylemezsem Olmaz

11:00 Hayatta Her Şey Var

13:00 Zengin Kız Fakir Oğlan

15:45 Kurtlar Vadisi Pusu

18:30 Beyaz Ana Haber

19:30 Sinema

21:15 Diriliş Ertuğrul

23:30 Dinamit

01:15 Sinema

03:15 Kurtlar Vadisi Pusu

05:30 Kur'an-ı Kerim Cüz

06:15 Zengin Kız Fakir Oğlan

