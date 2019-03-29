Söylemezsem Olmaz canlı izle 29 Mart! Hafta içi hergün saat 08.50'de izleyici ile buluşan programın sunuculuğunu Ece Erken ve Bircan Bali yapıyor. Son dakika magazin haberlerinin nabzının tutulduğu program Beyaz TV'de izleyici ile buluşuyor. Peki 29 Mart Söylemezsem Olmaz'da neler konuşulacak? Cevaplar haberimizde...

Pazartesiden beri magazin gündemini sarsan olayların konuşulduğu program haftanın son yayınını yapıyor. Magazinin nabzının tutulduğu programda son dakika ve güncel olaylar konuşulacak. Tüm bu gelişmeleri takip etmek ve Söylemezsem Olmaz'ı canlı izlemek için aşağıdaki linki tıklayınız..

SÖYLEMEZEM OLMAZ 29 MART CANLI İZLE