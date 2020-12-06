Söylemezsem Olmaz programında bir büyük gaf daha! Celal Şengör'ü tıp doktoru sandılar

Beyaz TV'nin çok izlenen ve konuşulan magazin programı "Söylemezsem Olmaz", geçtiğimiz günlerde Bilal Göregen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın montajlanarak yan yana getirilmiş videosunu gerçek sanmış ve uzunca yorumlamıştı. O görüntüler sosyal medyada alay konusu olmuş ve program günün en çok konuşulanları arasına girmişti.

Yine 'Söylemezsem Olmaz' ve sunucuları bir büyük gafa daha imza attı. Celal Şengör'ün Türkleri ve Müslümanları aşağıladığı iddia edilen konuşmasını ekranlara taşıyarak, ''Biz hoca diyorsak birilerine ya da ciddiye alıp televizyona çıkartıyorsak ne konuştuğunuzu bilmeniz lazım. Biz burada magazin konuşurken bile 40 kere düşünüyoruz." şeklinde sert çıkan sunucu Bircan Bali, Şengör'ü eleştiri yağmuruna tuttu.

Bircan Bali'nin ardından Ece Erken, sosyal medyadan gelen yorumları okuduğu sırada, "Sağlık Bakanlığı Celal Şengör'ü görevden alsın." yorumunu ciddiye alarak Jeoloji profesörü Celal Şengör'ü Tıp Doktoru zannetti. Bu görüntüler ise sosyal medyada alay konusu oldu.