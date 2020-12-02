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Söylemezsem Olmaz'da Arto neden yok? Söylemezsem Olmaz'dan Ayrıldı mı?

Söylemezsem Olmaz'da Arto neden yok? Beyaz TV ekranlarında magazinin nabzının tutan Söylemezsem Olmaz'da bu hafta yorumcular arasında Arto'nun olmaması dikkatlerden kaçmadı. Programı izleyenler neden Arto yok, Arto ayrıldı mı sorularını araştırmaya başladı.

Söylemezsem Olmaz'da Arto neden yok? Söylemezsem Olmaz'dan Ayrıldı mı?

Söylemezsem Olmaz'da Arto neden yok? Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında yorumculuk yapan Arto'nun bu hafta ekranlarda yer almaması programın takipçilerinin gözünden kaçmadı. Programı izleyenler Söylemezsem Olmaz'da Arto neden yok? Arto ayrıldı mı? sorularını araştırmaya başladı. 

SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DA ARTO NEDEN YOK?

Programı Arto ile birlikte sunan Seren Serengil ve Bircan Bali Arto'nun Miami'ye gittiğini ve kısa bir süre sonra geri döneceğini açıkladı.

Söylemezsem Olmaz'da Arto neden yok? Söylemezsem Olmaz'dan Ayrıldı mı?

ARTO KİMDİR? GERÇEK ADI NE?

Aslen Ermeni olan ve sahne adıyla tanınan Arto, 1966 yılında İstanbul‘da dünyaya geldi. Gerçek adı Harutyan Dalga’dır.

Lisansını 2010 – 2013 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde tamamlandı.

1997 yılından itibaren sahnelerde çıkmaya başlayan Arto, bir gece kulübü sahibidir. Sivri çıkışlarıyla bilinen Arto, Yıldız Tilbe, Emre Kaya ve Güven Baran gibi isimlerle çalışmıştır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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