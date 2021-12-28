Söylemezsem Olmaz'da Kerem Bürsin’i yerden yere vurdular! Seren Serengil'in 'Havuç' benzetmesi şaşırttı!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Bircan Bali, Seren Serengil, Arto bir ankette ‘En çekici erkek’ sıralamasında 24. olan ‘Türkiye’nin en çekici erkeği’ seçilen Kerem Bürsin’i hedef aldı.

"Bu anketlere inanıyor musunuz?" diyerek kendisinin inanmadığını söyleyen Seren Serengil, Kerem Bürsin'in 'En çekici erkek' seçilebileceğine ihtimal vermediğini belirtti.

KEREM BÜRSİN'İ DİLİNE DOLADILAR

Ardından Arto söze girerek, "Kerem Bürsin Türk tipi değil" derken Bircan Bali de ona hak vererek, "Bir Kenan, Burak gibi değil" dedi.

Yaptığı açıklamayla hem kendini hem de stüdyodakileri güldüren Seren Serengil ise, "Kerem Bürsin, Çocuklar Duymasın'da Havuç'un büyük halini oynayabilir" dedi. Kerem Bürsin'i sevdiğini ve beğendiğini söyleyen Serengil, çekici bulmadığını belirtti.