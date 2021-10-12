Söylemezsem Olmaz'da Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık hakkında bomba iddia! Kibariye'ye ilaç verip aldatıyor mu?

Geçtiğimiz gün iddiaya göre, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir kuaföre gelen sanatçı Kibariye, 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkandan çıktı.

Ödeme alamayan iş yeri Kibariye'nin danışmanı ile iletişime geçerek ödeme yapılmasını talep etti. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık ise devreye girerek bu tutarı ödemeyecekleri belirtti ve işletmenin numarasını engelledi.

Şaşkınlık yaşayan işletme sahibi ise "Dükkanımıza dünya starı geldi diye düşünmüştük." diyerek tepkisini dile getirdi.

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Bu konuyu programda işleyen Beyaz TV Söylemezsem olmaz sunucuları bomba bir iddia ortaya attılar. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın ilaçla Kibariye'yi uyuşturup her dediğini yaptırdığı ve paralarını yediğin söyleyen sunucular izleyicileri şoke etti.

"ALİ HER ŞEYİ SATACAK"

Kibariye ve eşinin nakit paralarının olmadığını ve Küçükbalçık'ın dolandırıcılık yaptığını öne süren sunuculardan Seren Serengil, "Kibariye çok önemli bir ses ama özel hayatındaki yanlış seçimler son 5 -6 yıldır aleni şekilde aldatıyor paralarını yiyor. Kibariye görmezden geliyor. Onun için aile kavramı çok önemli ama Kibariye'nin sonunu bir bakım evinde görüyorum. Ali her şeyi satacak." şeklinde konuştu.

"BU ÇOCUKTAN DERHAL BOŞAN"

Eşinden boşanmasını isteyen Serengil, "Erkek karısının parasına tenezzül etmez. Ben cebine para koyduğum adama zamanla saygı duymam. Bu çocuktan derhal boşan." diyerek Kibariye'ye çağrıda bulundu.

ÇORBACIDA ALDATTI İDDİASI

Programda Ali Küçükbalçık'ın Kibariye'ye ilaç verip aldattığı iddia edilen programda Küçükbalçık'ın farklı kadınlarla birlikte çorbacıda görüntülendiği söylendi. Eşinin tüm paraları yediği ve Kibariye'nin saçına bile verebilecek parayı bulamadığı iddia edildi.

Bu iddialara Kibariye ve eşinden nasıl bir yanıt geleceği merak konusu oldu.