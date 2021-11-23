Söylemezsem Olmaz'dan ayrılan Deniz Akkaya, FLASH TV Al Sana Habar'e mi dahil oluyor? Canlı yayında Seyhan Soylu'nun elini öptü!

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz'ın başarılı ve dobra sunucusu Deniz Akkaya programdan ayrıldı. İzleyiciye veda haberini ise Akkaya'nın program partneri Seren Serengil ve Bircan Bali duyurarak, "Maalesef, Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz programında artık yer almayacak. Programın sonunda bunu da izleyicilerimize belirtmek istedik. Kendisine teşekkür ederiz." şeklinde konuştular. Tüm bunların ardından Deniz Akkaya'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

BARIŞ RÜZGARLARI ESTİ

Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünü yaptığı FLASH Tv’de yayınlanan, Ebru Polat, Nihat Doğan ve Bahar Candan’ın yorumculuk yaptığı ‘Al Sana Haber’e eski manken Deniz Akkaya’nın el öpmesi damga vurdu.

Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Deniz Akkaya, Al Sana Haber programında eski yayın arkadaşlarını eleştirmesi de dikkat çekti.

"BEN ONUN ABLASIYIM"

Bir süredir küs olan Seyhan Soylu ve Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde aralarındaki buzları eriterek barıştı. Canlı yayının sonuna doğru başka bir çekime yetişmek için ayrılmak isteyen Akkaya, Soylu'nun sözleri karşısında ne yapacağını bilemedi. Soylu, Akkaya'ya "Ben onun ablasıyım bizim örf ve adetimizde büyüklerin eli öpülür" diyerek elini uzattı. Ne yapacağını şaşıran Deniz Akkaya ise canlı yayında Seyhan Soylu'nun elini öpüp alnına koydu.

DENİZ AKKAYA AL SANA HABER'E DAHİL OLACAK MI?

Deniz Akkaya'nın dikkat çeken isimlerin bir arada olduğu ve yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmeyen programa konuk olmasının ardından yaşananlar çok konuşuldu. Geçtiğimiz hafta Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından ani bir şekilde ayrıldığı öğrenilen Akkaya'nın Al Sana Haber'e dahil olabileceği konuşulanlar arasında.