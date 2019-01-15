Söyleşi ve dinleti Alicanlar Konağı’nda gerçekleşecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri "Makam Musiki Dünyamız ve Ney" isimli söyleşi ve dinleti programıyla devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri "Makam Musiki Dünyamız ve Ney" isimli söyleşi ve dinleti programıyla devam edecek. 17 Ocak Perşembe günü Tarihi Alicanlar Konağı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe Neyzen Ali Tüfekçi konuk olacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "17 Ocak Perşembe günü "Makam Musiki Dünyamız ve Ney" isimli söyleşi ve dinleti programımıza tüm sanatseverler davetlidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA