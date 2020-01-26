Söyleşi ve dinleti etkinliği Alicanlar Konağı’nda devam edecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri "Dede Efendi ve Dönemine Genel Bir Bakış" konulu söyleşi ve dinleti programı ile devam edecek.

Bu kapsamda 27 Ocak Pazartesi günü Alicanlar Konağı'nda gerçekleştirilecek olan programa Doç. Dr. Enver Mete Aslan konuşmacı olarak katılacak. Saat 18.00'da başlayacak program ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "Dede Efendi ve Dönemine Genel Bir Bakış konulu söyleşi ve dinleti programına tüm kültür sanat dostları davetlidir" denildi.

Kaynak: İHA