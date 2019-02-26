Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da kadın seçmenlerle bir araya geldi. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki buluşmada bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Buraya yazıyorum, Avrupa gün gelecek PKK ile mücadele bizden yardım isteyecek. Mahcup mahcup bize diyecekler ki "gelin beraber bunlarla mücadele edelim bunlar terörist" diyecek. Keşke Amerika yakın olsa da biraz da oraya gitseler. Amerika görse dünyanın kaç bucak olduğunu" dedi.

"BUNLARI ŞIMARTIRSANIZ KASETİ TEKRAR BAŞA SARMAYA ÇALIŞIRLAR"

Bakan Soylu, "HDP hariç diğer partilere sesleniyorum. Geçen seçimde de söyledik, CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek, Saadet Partililere bütün partilere; bunları şımartma. Bunları şımartırsanız kaseti tekrar başa sarmaya çalışırlar. Bunlar ülkemize kayıptır, milletimize kayıptır. Bu da geleceğimize kayıptır" diye konuştu.

"MAYIS AYINDAN SONRA DEĞİL DAĞLARDA TERÖRİST OLARAK GEZMEK KAFALARINI BİLE ÇIKARAMAYACAKLAR"

Soylu, "Şimdi insansız hava araçlarında bir şey çıkarttık. Bilesiniz ki, Mayıs ayından sonra değil dağlarda terörist olarak gezmek kafalarını bile çıkaramayacaklar. Bizim Türk mühendislerimiz, evlatlarımız kendi özgüvenlerini buldu. Türkiye'nin en büyük ve en önemli meselelerinden biridir. Cumhurbaşkanımız bu ülkede 21. asrın başından itibaren bir devrim gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

Süleyman Soylu, "Son 2 yılda PKK'nın belediyelerini aldık ya, bizim kayyumları getirdik. Neler yaptılar neler. Gecenin saat 1'ne kadar insanlar huzur içerisinde geziyorlar. Anneler çocuklarıyla, karı-koca birlikte, herkes, Güneydoğu'nun her yerinde… Artık haraç alan bir PKK yok, artık milletin huzurunu bozan bir PKK yok. Artık 13-14 yaşındaki kızları annesinin dizinin dibinden alıp o Murat Karayılan hayvanı ve Cemil Bayık hayvanına bir meze gibi sunan PKK yok. Onlar bizim çocuklarımız" şeklinde konuştu.

"4.5 YIL ANAMIZDAN EMDİĞİMİZ SÜTÜ BİZİM BURNUMUZDAN GETİRİRLER"

Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızı defalarca tehdit ettiler. O milletimizin sinesine sığındı. Defalarca ailesiyle, kendi canıyla tehdit ettiler, her şeyiyle beraber. Hiçbir zaman milletimizi terazinin kefesine koyup, diğer kefesine başkalarını koyup tartmadı. "Ben milletin önünde eğilirim, Allah'ın önünde eğilirim" dedi, geçti. Başka hiçbir şey yapmadı. Türkiye çok büyük bir fırsat yakalamıştır. Şimdi yerel seçimler… Bunu bir beka seçimi olarak görmeye gerek var mı? 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler, bu kadar basit. 4.5 yıl bizi perişan ederler. Türkiye önümüzdeki 4.5 yılda Allah izin verirse bu büyük sıçramasını gerçekleştirecektir. Ekonomide, güvenlikte, terörde…" dedi.

"HDP İLE BİRLİKTE İSTANBUL'UN CANINI OKUYACAKLAR"

Bakan Soylu, "İstanbul'a HDP'yi bulaştırmayın ne olursunuz. Bunlar birlikte ittifak ediyorlar, belediye meclis üyelerini beraber aynı listeden koyuyorlar ve HDP ile birlikte İstanbul'un canını okuyacaklar. Bu kadar açık ve net" şeklinde konuştu.

Süleyman Soylu'nun, Eyüpsultan ikinci durağı Fahri Korutürk Caddesi oldu. Süleyman Soylu burada seçim otobüsünden toplanan kalabalığı selamlayarak kısa bir konuşma yaptı. Soylu Eyüpspor atkısı taktı.

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DHA