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  3. Soylu açıkladı: Acil hizmet numaraları kaldırılacak, 112 numarasında birleştirilecek

Soylu açıkladı: Acil hizmet numaraları kaldırılacak, 112 numarasında birleştirilecek

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." dedi.

Soylu açıkladı: Acil hizmet numaraları kaldırılacak, 112 numarasında birleştirilecek

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binaların depreme karşı güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar, binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek doğru davranmış olmayız." diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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