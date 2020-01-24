Soylu, AFAD’da deprem hazırlık toplantısındayken Elazığ’da deprem oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul AFAD'da deprem hazırlık toplantısına başkanlık ederken Elazığ Sivrice'de deprem oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul AFAD'da deprem hazırlık toplantısına başkanlık ederken Elazığ Sivrice'de deprem oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul AFAD'da deprem hazırlık toplantısına başkanlık ederken Elazığ Sivrice'de deprem oldu. Bakan Soylu, gelişmeleri İstanbul AFAD binasında takip ediyor.
Kaynak: İHA
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