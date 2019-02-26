Soylu, "Biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 terörist sığınakta ele geçirildi" dedi.
IHAAW104009-GEN/26-02-2019 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 terörist sığınakta ele geçirildi" dedi.
IHAAW104009-GEN/26-02-2019 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 terörist sığınakta ele geçirildi" dedi. 26.02.2019 10:40:09 TSI NNNN
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