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  3. Soylu, " Bu sabah 08.00 itibariyle İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık.

Soylu, " Bu sabah 08.00 itibariyle İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Bu sabah 08.00 itibariyle İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık.

Soylu, " Bu sabah 08.00 itibariyle İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Bu sabah 08.00 itibariyle İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız" dedi.


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