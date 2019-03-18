Soylu, " Bu sabah 08.00 itibariyle İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Bu sabah 08.00 itibariyle İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık.

A+ A-