Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (7)

SOYLU, BUCA'DA VATANDAŞLARA SESLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir programı kapsamında, Bayındır'ın ardından Buca ilçesini ziyaret etti. Bakan Soylu'nun ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan da yer aldı. Kasaplar Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Soylu, "Ben terörle uğraşan bir kardeşinizim. Hakkari'ye 30 defa gittim. İstanbul'da evim var. Seçim dönemi dışında 30 defa gitmişliğim yoktur. HDP benim İzmir'de yaptığım konuşmalar için basın bülteni geçmiş, edebe davet ediyor. Pervin Buldan, Sezai Temelli siz hangi edepten bahsediyorsunuz?" dedi.

'BİZ ESKİ TÜRKİYE DEĞİLİZ'

Türkiye'nin ikinci sıçramasını yapacağını ifade eer Soylu, önlerinde ilk defa çok önemli bir zaman dilimi olduğu belirterek, "Yaptığımız yatırımların hepsini bir tarafa bırakalım. İlk kez zihniyet devrimi yaşadık. İlk kez özgüven kazandık. Eskiden dizlerimiz titrerdi. Amerika diyecek ki, "Afrin'e giremezsin." Girdik, ne oldu? Kandil'i Amerika idare ediyor. Avrupa fiştekliyor. Bunların saldırıları hiçbir zaman bitmedi ki. Bu coğrafyada Türkiye parmağını kımıldatmadıkça kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyiz. Biz eski Türkiye değiliz. Allah'ımıza şükürler olsun güçlü Türkiye'yiz. 50 yıldan bu yana 4,5 yıl boyunca seçimin olmadığı bir dönem olmadı bu ülkede. Her seçime bizi soktular. "Ya karnım ya sırtım" dediler. Bunları göndereceğiz dediler. Türkiye ikinci sıçramasını yapacak." diye konuştu.

"BURADA BÜYÜK BİR OYUN, KUMPAS VAR"

"Suriyelileri aldık eve doğru ne yapacaktık? Tecavüz ediyorlardı kadınlara. Biz 400 yıl onlarla aynı kıbleye doğru namaz kılan insanlarız. Ne yapmalıydı Tayyip Erdoğan sırtını mı dönmeliydi?" diye soran, "Yıllar önce Musevilere bu Anadolu toprakları sahip çıktı. 30 yıl önce Bulgaristan'da 300 bin insanımız Türkiye'ye geldiler. Hangi birine sırtımızı döndük? Önümüzdeki 4,5 yılı burnumuzdan getirmek için hepsi bir araya gelmişler. Kol kola girdiler. Biz 94 PKK belediyesini 08.00'de alıp kendi evlatlarımızı neden koyduk? Oradaki belediyeler teröre adam taşıdılar. Onların şah damarlarını kestik. Burada büyük bir oyun, kumpas var. Bunları iyi tanıyorum. Tırnaklarını bir yere sapladıkları andan itibaren geri adım atmazlar. Ne olursunuz bunlara bu imkanı vermeyin. Başımıza hayal edemeyeceğiniz musibetler gelir" diye konuştu.

BUCA'YA HÜKÜMET KONAĞI YAPILACAK

Vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, Buca'ya yeni hükümet konağı yapılacağının müjdesini verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Buraya çok güzel hükümet konağı yapacaktık. Hafif bir frene basmıştık yatırımlar için. Buradan söz veriyorum. İnşallah seçimden önce herkesin hayran olacağı muhteşem bir hükümet konağı yapacağız. Şimdi talimatı vereceğim. Bekçiler de Buca'nın evlatları olacak. Buca Cezaevi de buraya yakışır bir Millet Bahçesi olacak." dedi.

'BUCA'YI ÇANTADA KEKLİK GÖRMEK MANTIĞIYLA YAPILDI'

Programda konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, CHP'nin Buca adayının sonradan değiştirilmesi hakkında, Buca'yı çantada keklik görmek mantığıyla yapıldığını vurguladı. Hamza Dağ, "İstanbul ya da Ankara'dan avukat birinin listelerde birinci sıraya konulması neyi ifade eder; "zaten seçimi öyle de böyle de kazanacağız" diyorlar. Bucalılar bunlara ceketini koysalar da kazanamayacaklarını göstermeye var mısınız?" diye konuştu.

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DHA