Soylu, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle trafik kontrol noktasını ziyaret etti

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünya genelinde trafik kazalarında ölüm 100 binde 18'dir. Avrupa'da 100 binde 5'tir, Amerika'da 100 binde 11'dir. Türkiye'de ise son 4 yılda 100 binde 9,6'dan 100 binde 6,5'a düşmüştür. Burada Avrupa'dan 1 basamak gerideyiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle Akıncılar gişesindeki polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret etti.

Kontrol noktasındaki polis ve jandarma trafik personeliyle tek tek sohbet eden Bakan Soylu, kıdemli personele trafikte alınan tedbirlerin işe yarayıp yaramadığını sordu. Trafik personeli atılan adımların çok etkili olduğunu sahada gördüklerini ifade ettiler. Emniyet kemeri simülasyon aracını da inceleyen Bakan Soylu daha sonra personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Soylu, kontrol noktasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, trafikte gecesini gündüzüne katan, başta bu süreç olmak üzere tüm afet zamanlarında toplumsal görevlerini yerine getirmekten kaçınmayan trafik ekiplerine teşekkür etti.

Süleyman Soylu, trafik güvenliği konusunda yol ve araç standartlarının, acil durum müdahale imkanlarının, ana sağlık sistemi altyapısının gelişmesinin ve alternatif yol araçlarının sayısının ve seferlerinin artmasının önemine değindi.

Türkiye'de 2017'de trafik kazalarında 7 bin 427, 2018'de 6 bin 675 kişinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Soylu, 2011'de ortaya konulan ve 2020 sonu itibarıyla tamamlanacak Türkiye'de Trafik Güvenliği Strateji Planı'nın başarıyla uygulandığını ve hedeflere ulaşıldığını bildirdi.

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu anlayış çerçevesinde de trafik kazalarında ölüm sayıları 2017'de 7 bin 427 den yüzde 27 azalarak 2019 sonu itibarıyla 5 bin 473'e gerilemiştir. Bu bizim için elbette ki bu konuda attığımız adımlarda elde ettiğimiz performansın bir göstergesidir ama yeterli değildir. Şunu da ifade ediyorum, özellikle vatandaşlarımıza bir kıyas olması açısından. Dünya genelinde trafik kazalarında ölüm 100 binde 18'dir. Avrupa'da 100 binde 5'tir, Amerika'da 100 binde 11'dir. Türkiye'de ise son 4 yılda 100 binde 9,6 dan 100 binde 6,5'a düşmüştür. Burada Avrupa'dan 1 basamak gerideyiz. İnşallah önümüzdeki 2-3 yıl zarfında Avrupa standardını yakalama iradesindeyiz."

Vatandaşın trafik kurallarına uyulması konusundaki hassasiyetinin de kendilerine umut verdiğini vurgulayan Soylu, "Buradan vatandaşlarımıza da Trafik Haftası münasebetiyle kurallara uymaları konusunda gösterdiği yaklaşıma minnettarlığımızı bundan sonra da aynı beklenti içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

2021- 2030 Stratejik Planı için de yaklaşık 1 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Soylu, bu planın hem bugüne kadar hem de bundan sonraki süreçte elde edilecek sonuçlara katkı sağlayacağını söyledi.

Soylu, yaklaşık 3,5 yıl önce oluşturdukları Karayolları Trafik Politikaları Belgesi'nin kendilerine önemli bir vizyon kazandırdığına ve bu sayede önemli adımlar attıklarına dikkati çekerek, bu çalışmanın, araçların ve trafik memurlarının giysilerinin yenilenmesinden, kaza kara noktalarında alınan tedbirlere kadar birçok yenilik içerdiğini söyledi. Vatandaşların bu yeniliklere uyum gösterdiğini belirten Soylu, "Denetimlerimizi artırdık, sadece cezai değil aynı zamanda vatandaşı kurallara uymaya sevkeden uyarıcı denetimlerimiz oldu." ifadesini kullandı.

Soylu, emniyet kemeri takılmasının halkın yüzde 90'ının riayet ettiği bir kural haline geldiğini belirterek, teşekkür etti.

Trafik kazalarının azaltılması için tüm kurumların üzerlerine düşeni yaptığını anlatan Soylu, Milli Eğitim Bakanlığına da gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini sundu. Soylu, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ilk önce Avrupa Birliğinin seviyesine gelebilmek, 100 binde 5'e. Daha sonraki hedefimiz de Almanya'nın 100 binde 3 ile 100 binde 3,5 oranını yakalayabilmektir. Koronavirüste toplumumuzun gösterdiği duyarlılığı, birlik ve beraberliği, trafik konusunda ortaya koyduğumuz anlayışı aynı şekilde devam ettirirsek zannediyorum sonuç alabiliriz. Bu sene ortaya koyduğumuz mottolardan birisi de 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda.' Yani iki temel mottomuz var bir tanesi 'Her yıl daha iyiye', ikincisi ise 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda.' Elbette ki hem salgınla mücadeleyi ama bir taraftan da dışarıda hayatın aktığını ve bunun kurallar zincirine bağlı olduğunu ifade eden ve gelecek adına da her yıl daha iyiye sözüyle esas itibarıyla umudu ortaya koyan bir haftayı hep birlikte Türkiye'nin 81 vilayetinde tüm arkadaşlarımızla birlikte dijital kampanya ağırlıklı olmak kaydıyla yapmaya çalışıyoruz."

Açıklamanın ardından jandarma trafik aracının direksiyonuna geçen Soylu, Akıncılar gişesinin İstanbul yolu girişindeki jandarma kontrol noktasına geçti. Soylu, burada da jandarma trafik ekipleriyle bir süre sohbet etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de denetimlerde hazır bulundu.

Kaynak: AA